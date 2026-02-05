В Саппоро на Празднике снега представили 210 скульптур

Новости

Саппоро, 4 февраля (Jiji Press). В Саппоро, столице префектуры Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, стартовал популярный ежегодный праздник снега, на котором на трёх площадках были представлены 210 скульптур из льда и снега.

Ожидается, что 76-й Снежный праздник в Саппоро, который продлится до 11 февраля, привлечёт более двух миллионов посетителей, вход будет бесплатным.

На главной площадке парка Одори выставлены пять гигантских снежных скульптур, каждая высотой более 10 метров.

В число пяти экспонатов входят скульптура полой глиняной фигуры тюку догу доисторического периода Дзёмон, которая была признана первым национальным достоянием на Хоккайдо, а также скульптура Мемориального зала Фурукава Университета Хоккайдо, являющаяся зарегистрированным объектом материального культурного наследия и построенная в 1909 году.

Площадки также украшают около 80 скульптур, созданных горожанами, а с помощью приложения для смартфонов составляют рейтинг популярности этих работ.

