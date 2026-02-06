Компания TSMC начнёт массовое производство 3-нанометровых чипов в Кумамото

Новости

Токио, 5 февраля (Jiji Press). Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель микросхем, сообщила о плане массового производства передовых полупроводников с шириной печатной платы 3 нанометра на своём втором заводе в городе Кикуё в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.

Председатель и генеральный директор TSMC С.С. Вэй передал этот план премьер-министру Японии Такаити Санаэ во время их встречи в канцелярии премьер-министра в Токио в тот же день.

В случае реализации это станет первым случаем массового производства таких полупроводников в Японии.

Правительство Японии рассмотрит возможность предоставления тайваньской фирме дополнительной помощи, поскольку считает, что запланированное массовое производство приведёт к укреплению экономической безопасности Японии.

На встрече с Такаити Вэй заявил, что 3-нанометровая технология ляжет в основу японского бизнеса в сфере искусственного интеллекта. «Я хотел бы, чтобы вы развивали этот план», – ответила премьер-министр.

