Государственный пенсионный фонд Японии за период с октября по декабрь получил прибыль в размере 16 триллионов йен

Токио, 6 февраля (Jiji Press). Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии сообщил, что за октябрь-декабрь он получил инвестиционную прибыль в размере 16 187,8 млрд йен, что составляет доходность в 5,84%.

Результат отражает рост цен на акции в Японии и за рубежом, а также ослабление йены, что привело к завышению стоимости зарубежных активов в йенах.

По классам активов прибыль фонда составила 6049,7 млрд йен от акций японских компаний, 6774,2 млрд йен от акций иностранных компаний и 4896,4 млрд йен от иностранных облигаций.

Однако компания зафиксировала убыток в размере 1532,5 миллиарда йен от выпуска внутренних облигаций на фоне опасений по поводу агрессивной фискальной политики премьер-министра Такаити Санаэ.

Совокупная прибыль фонда с момента начала его деятельности в сфере рыночных инвестиций в 2001 финансовом году составила 196 372,1 миллиарда йен.

