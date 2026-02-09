Япония инвестирует в тепловую энергетику, алмазодобычу и порты в США

Новости

Токио, 7 февраля (Jiji Press). Как стало известно, Япония, как ожидается, выберет газовую электроэнергетику, производство синтетических алмазов и порты в качестве первого этапа инвестиций и кредитов на сумму 550 миллиардов долларов, которые она согласилась вложить в Соединённых Штатах.

Правительства Японии и США в ближайшее время проведут встречу двустороннего комитета, состоящего из должностных лиц министерского уровня, для проработки деталей.

В сфере газовой энергетики планируется строительство электростанций для центров обработки данных, поддерживающих развитие технологий искусственного интеллекта.

Существует предположение, что японский цифровой инвестор SoftBank Group Corp. займётся проектированием электростанций, а другие японские компании обеспечат линии электропередачи и распределения электроэнергии. Ожидается также участие американского производителя газовых турбин GE Vernova Inc.

Что касается искусственных алмазов, используемых в производстве полупроводников и прецизионных деталей, рассматривается схема, согласно которой японские компании будут закупать алмазы для производства на заводе, который крупнейший в мире производитель алмазов De Beers построит в Соединённых Штатах.

