Добыча редкоземельных у Минами-Торисима ускорится при участии США: Такаити призовёт Трампа присоединиться

Токио, 9 февраля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что намерена призвать Соединённые Штаты к участию в добыче редкоземельных элементов в районе острова Минами-Торисима (деревня Огасавара, Токио) на предстоящем японо-американском саммите, который планируется провести в следующем месяце.

Выступая вечером 8 февраля в программе радиостанции Nippon Broadcasting System, Такаити отметила, что одним из ключевых пунктов повестки переговоров станет углубление сотрудничества в сфере экономической безопасности. Говоря о совместной разработке редкоземельных ресурсов, она подчеркнула необходимость «обеспечить полноценное участие США и ускорить реализацию проекта».

Предстоящий японо-американский саммит состоится до запланированного на апрель визита президента США Дональд Трамп в Китай. В этом контексте Такаити вновь подчеркнула, что инициатива «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», учитывающая гегемонистские действия Китая, является одним из ключевых столпов её внешнеполитического курса.

«Я рассчитываю на то, что Соединённые Штаты будут всесторонне и последовательно вовлечены в эту инициативу», — заявила премьер-министр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

