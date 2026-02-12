Главы министерств иностранных дел и обороны Японии посетят Германию начиная с 13 февраля

Новости

Токио, 10 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро посетят Германию 13 февраля для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

эМотеги объявил о своей запланированной поездке на пресс-конференции 10 февраля. На ежегодной конференции в Мюнхене, которая собирает министров иностранных дел и обороны, а также других официальных лиц из разных стран, Мотэги планирует призвать к реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», учитывая гегемонистские действия Китая.

В рамках конференции, которая продлится три дня, начиная с 13 февраля, ожидается встреча министров иностранных дел стран «Большой семёрки». «Я хочу откровенно обменяться мнениями по ключевым вызовам, стоящим перед международным сообществом, и подтвердить сотрудничество между странами «Большой семёрки», – сказал Мотэги.

Ожидается, что японский министр пробудет в Германии до 16 февраля.

В группу G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

