Главы министерств иностранных дел и обороны Японии посетят Германию начиная с 13 февраля
Токио, 10 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро посетят Германию 13 февраля для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
эМотеги объявил о своей запланированной поездке на пресс-конференции 10 февраля. На ежегодной конференции в Мюнхене, которая собирает министров иностранных дел и обороны, а также других официальных лиц из разных стран, Мотэги планирует призвать к реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», учитывая гегемонистские действия Китая.
В рамках конференции, которая продлится три дня, начиная с 13 февраля, ожидается встреча министров иностранных дел стран «Большой семёрки». «Я хочу откровенно обменяться мнениями по ключевым вызовам, стоящим перед международным сообществом, и подтвердить сотрудничество между странами «Большой семёрки», – сказал Мотэги.
Ожидается, что японский министр пробудет в Германии до 16 февраля.
В группу G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]