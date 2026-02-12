В Японии число погибших в результате сильного снегопада достигло 46 человек

Новости

Токио, 11 февраля (Jiji Press). Число погибших в результате сильных снегопадов в Японии с 21 января достигло 46 человек, и местные власти призывают к осторожности, чтобы избежать несчастных случаев во время работ по уборке снега.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, по состоянию на утро 10 февраля в 10 из 47 префектур страны, в основном вдоль побережья Японского моря, были подтверждены случаи смерти, связанные со снегопадом. Больше всего погибших – 17 человек – зафиксировано в префектуре Ниигата.

Сильный снегопад также привел к серьёзным травмам у 193 человек и лёгким травмам у 365, при этом один дом был полностью разрушен, а два – частично.

В городе Саппоро около полудня 4 февраля был обнаружен 81-летний мужчина, погребённый под снегом на территории собственного участка. В больнице констатировали его смерть. По данным полиции префектуры Хоккайдо, предполагается, что он случайно упал, убирая снег с крыши.

В городе Каваниси, префектура Ямагата, на северо-востоке страны, 7 февраля был обнаружен мужчина в возрасте около 70 лет, погребённый под снегом под карнизом своего дома. Позже была подтверждена его смерть. Полиция Ямагаты предполагает, что он попал под упавший с крыши снег.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме