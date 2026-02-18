Главы МИД Японии и Исландии договорились об укреплении сотрудничества в Арктике
Токио, 17 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его исландская коллега Торгердур Катрин Гуннарсдоттир встретились в Токио и договорились об укреплении двустороннего сотрудничества по арктическим вопросам.
Мотэги и Гуннарсдоттир подтвердили, что односторонние попытки изменить статус-кво неприемлемы в любой точке мира, очевидно, имея в виду действия Китая и России.
Оба министра также договорились углубить сотрудничество в области безопасности и обороны.
