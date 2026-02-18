Главы МИД Японии и Исландии договорились об укреплении сотрудничества в Арктике

Политика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 17 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его исландская коллега Торгердур Катрин Гуннарсдоттир встретились в Токио и договорились об укреплении двустороннего сотрудничества по арктическим вопросам.

Мотэги и Гуннарсдоттир подтвердили, что односторонние попытки изменить статус-кво неприемлемы в любой точке мира, очевидно, имея в виду действия Китая и России.

Оба министра также договорились углубить сотрудничество в области безопасности и обороны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

европа Jiji Press арктика