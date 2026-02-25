Труба под дорогой: коррозия канализации подтверждена как причина провала в Ясио

Новости

28 января 2025 года около 9:50 утра центр перекрёстка в Ясио внезапно провалился, и грузовик упал в образовавшуюся яму. 74-летний водитель оказался вместе с кабиной заблокирован в канализационной трубе; спасательные работы были серьёзно осложнены наличием сточных вод и сероводорода. Тело водителя было извлечено из деформированной кабины примерно через три месяца после аварии.

Согласно докладу, в ходе обследования с применением камер, проведённого правительством префектуры Сайтама в 2021 финансовом году, получить изображение участка трубы в месте будущего провала не удалось из-за брызг сточных вод и недостаточной освещённости. Комиссия указала, что на участках с высокой концентрацией сероводорода следовало провести повторное обследование. Однако ни у сотрудников подрядной организации, ни у специалистов префектуры не было достаточных знаний о конструкции канализационных трубопроводов. В результате данный участок был отнесён не к «рангу A», требующему немедленного вмешательства, а к «рангу B», означающему незначительные отклонения.

Вместе с тем комиссия подчеркнула, что при уровне технического развития того времени «нельзя утверждать, что предотвратить провал путём заблаговременного выявления его признаков с поверхности было возможно». В этой связи она рекомендовала проводить повторные обследования участков, где получить изображение не удалось, а при повторной неудаче фиксировать их статус как «не поддающийся оценке». Кроме того, комиссия призвала к разработке новых технологий технического контроля, включая оборудование, способное обеспечивать чёткое изображение в экстремальных условиях.

Заместитель председателя комиссии Нива Дзюнъитиро, почётный профессор Токийского технологического университета, заявил на пресс-конференции: «Я считаю, что методы инспекции, применявшиеся в префектуре, не уступали практике других муниципалитетов. Это беспрецедентная авария, и вывод о том, что её нельзя было предвидеть, представляется обоснованным».

Губернатор префектуры Оно Мотохиро, в свою очередь, заявил журналистам: «Наша обязанность — наладить сотрудничество с центральным правительством для совершенствования методов работы и внедрения новых технологий. Мы стремимся к тому, чтобы подобная авария стала последней в Японии, и будем добиваться того, чтобы осознание этой угрозы разделили все префектуры страны».













