Двадцать человек застряли в лифте токийской телебашни Tokyo Skytree на 6 часов

Токио, 23 февраля (Jiji Press). Двадцать человек были спасены рано утром 23 февраля после того, как около шести часов провели в лифте башни Tokyo Skytree в районе Сумида японской столицы. Сообщений о травмах или проблемах со здоровьем не поступало.

22 февраля около 20:15 лифт, спускавшийся со смотровой площадки Tokyo Skytree, остановился примерно в 30 метрах над землёй. Все находившиеся внутри люди были спасены около 2 часов ночи 23 февраля.

Администрация объекта приняла решение закрыть смотровую площадку на весь день 23 февраля для проведения полной проверки и расследования причин инцидента. Входная плата будет возвращена тем, кто забронировал места на этот день.

По данным оператора и столичной полиции, в токийской телебашне Skytree четыре лифта, и два из них остановились. Из этих двух один был пуст, а в другом находились семь мужчин и 13 женщин, включая двух детей.

Для спасательной операции был использован пустой лифт, остановившийся на высоте 350 метров, где расположена смотровая площадка. Его опустили на ту же высоту, что и другой остановившийся лифт, и с помощью стальной пластины с поручнями добрались до аварийной двери лифта, через которую с помощью спасателей вышли 20 человек. Расстояние между двумя лифтами составляло около 1,5 метра.

