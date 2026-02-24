Китай запретил продажу товаров двойного назначения, в частности редкоземельных элементов, японским компаниям, в том числе Mitsubishi Heavy Industries

Новости

Пекин, 24 февраля (Jiji Press). Министерство коммерции Китая объявило о запрете на экспорт военно-гражданских товаров, включая редкоземельные элементы, в общей сложности 20 японским компаниям и организациям.

В тот же день эти 20 организаций были добавлены в китайский список предприятий, подпадающих под экспортный контроль, включая аэрокосмические подразделения Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Kawasaki Heavy Industries Ltd., а также Mitsubishi Shipbuilding Co. и Национальную академию обороны.

Китай таким образом усиливает свои меры в ответ на замечание премьер-министра Такаити Санаэ о «непредвиденной ситуации» вокруг Тайваня и объясняет, что запрет направлен на предотвращение «ремилитаризации» Японии.

В соответствии с законом и постановлением страны о контроле за экспортом, запрет также запрещает поставки произведенных в Китае товаров двойного назначения в Японию через компании в третьих странах.

Кроме того, китайское министерство внесло еще 20 японских компаний, включая крупного автопроизводителя Subaru Corp., нефтедистрибьютора Eneos Corp. и производителя цветных металлов Mitsubishi Materials Corp., в список наблюдения для ужесточения экспортного контроля.

В своём заявлении представитель министерства утверждал, что новые меры направлены на предотвращение перевооружения и разработки Японией ядерного оружия, и что они являются полностью законными, обоснованными и правомерными.

