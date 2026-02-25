Япония протестует против запрета на экспорт товаров двойного назначения со стороны Китая

Новости

Токио, 24 февраля (Jiji Press). Правительство Японии выразило решительный протест против запрета Китая на экспорт товаров двойного назначения в Японию, призвав Пекин отменить эту меру.

Ранее 24 февраля Министерство коммерции Китая объявило, что в отношении 20 японских компаний и организаций введён запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы в гражданских и военных целях, включая редкоземельные элементы.

Считается, что этот последний шаг является частью экономического давления Пекина после прошлогодних комментариев премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в случае непредвиденной ситуации вокруг Тайваня.

Действия Китая «абсолютно неприемлемы и крайне прискорбны», заявил заместитель главы аппарата премьер-министра Сато Кэй на пресс-конференции.

Сато, отметив наличие «неясных моментов» в заявлении китайского правительства, добавил: «Мы внимательно изучим саму меру и её последующие последствия и примем необходимые меры».

