Япония протестует против запрета на экспорт товаров двойного назначения со стороны Китая
Токио, 24 февраля (Jiji Press). Правительство Японии выразило решительный протест против запрета Китая на экспорт товаров двойного назначения в Японию, призвав Пекин отменить эту меру.
Ранее 24 февраля Министерство коммерции Китая объявило, что в отношении 20 японских компаний и организаций введён запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы в гражданских и военных целях, включая редкоземельные элементы.
Считается, что этот последний шаг является частью экономического давления Пекина после прошлогодних комментариев премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в случае непредвиденной ситуации вокруг Тайваня.
Действия Китая «абсолютно неприемлемы и крайне прискорбны», заявил заместитель главы аппарата премьер-министра Сато Кэй на пресс-конференции.
Сато, отметив наличие «неясных моментов» в заявлении китайского правительства, добавил: «Мы внимательно изучим саму меру и её последующие последствия и примем необходимые меры».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]