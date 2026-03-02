Президент Франции Макрон планирует официальный визит в Японию в апреле

Новости

Париж, 27 февраля (Jiji Press). Президент Франции Эммануэль Макрон планирует совершить официальный визит в Японию в начале апреля, сообщил представитель французского правительства.

Цель поездки – подтвердить сотрудничество с премьер-министром Японии Такаити Санаэ в преддверии саммита «Большой семёрки», который пройдет во Франции в июне.

Макрон также надеется укрепить экономические связи между Францией и Японией в областях искусственного интеллекта, атомной энергетики, авиации и космоса.

Если визит состоится, это будет его первая поездка в Японию с 2023 года, когда он принял участие в саммите «Большой семёрки» в Хиросиме.

В числе других лидеров стран «Большой семёрки» в Европе премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в январе посетили Токио.

