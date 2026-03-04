Более строгие проверки вдвое снизили процент успешной сдачи экзамена при переоформлении иностранных водительских прав на японские

Новости

Токио, 3 марта (Jiji Press). После введения более строгих проверок в октябре прошлого года процент успешно сдавших экзамены, необходимые для переоформления выданных за рубежом водительских прав в японские, снизился более чем вдвое, сообщило 2 марта Национальное полицейское агентство.

В последнем квартале прошлого года 27 354 человека сдавали письменный экзамен на знание правил дорожного движения, из которых 11 716 успешно его сдали, что составило 42,8%. Практический экзамен по вождению успешно сдали 3041 из 23 245 кандидатов, что составило 13,1%. В 2024 году эти показатели снизились с 92,5% и 30,4% соответственно.

Национальная прокуратура признала влияние ужесточения проверок и заявила, что продолжит обеспечивать наличие у кандидатов достаточных знаний правил дорожного движения и навыков вождения.

В октябре Национальная прокуратура ввела более строгие процедуры проверки в ответ на резкое увеличение числа заявителей и рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием иностранцев.

Национальная ассоциация водителей (NPA) увеличила количество вопросов в письменном тесте, который ранее критиковали за излишнюю простоту, до 50 (в пять раз), и повысила проходной балл с 70% до 90%. Также была введена более строгая система оценки практического экзамена по вождению.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме