Экспертная комиссия Японии одобрила вакцину MMR компании Daiichi Sankyo

Новости

Токио, 3 марта (Jiji Press). Японская группа экспертов дала министру здравоохранения разрешение на производство и продажу вакцины компании Daiichi Sankyo против кори, паротита и краснухи (MMR).

В случае одобрения министром эта вакцина, предназначенная в первую очередь для детей, станет единственной доступной в Японии вакциной MMR.

Вакцины MMR были введены в Японии в рамках плановой иммунизации в 1989 году, но их применение было приостановлено в 1993 году после многочисленных случаев серьёзных побочных эффектов, таких как асептический менингит. В ходе судебного разбирательства правительство было признано частично ответственным за смерть мальчика после вакцинации.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что риски, связанные с вакциной компании Daiichi Sankyo, находятся в допустимых пределах, поскольку она не вызывала асептического менингита в клинических испытаниях, а содержащийся в ней компонент против паротита использовался за рубежом.

Также было отмечено, что вакцины MMR, выпускаемые другими фармацевтическими компаниями, одобрены более чем в 100 странах и регионах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме