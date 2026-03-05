В Японии задержан подозреваемый в разбрызгивании масла, совершённого в 2015 году в святилище под Токио

Новости

Тиба, 4 марта (Jiji Press). Арестован японец, проживающий в Соединённых Штатах, по обвинению в том, что в 2015 году он облил маслянистой жидкостью святилище в префектуре Тиба, недалеко от Токио.

По данным полиции префектуры Тиба, 63-летний Канаяма Масахидэ, род занятий которого неизвестен, подозревается в нанесении ущерба синтоистскому святилищу Катори дзингу в городе Катори.

Канаяма был возвращён в Японию в соответствии с японо-американским договором об экстрадиции. Он признал выдвинутые против него обвинения.

В марте 2015 года он, предположительно, повредил четыре части святилища, включая колонны и ступени главного павильона поклонения, являющегося зарегистрированным государством объектом материального культурного наследия, разбрызгав на него вещество, похожее на масло.

В других районах святилища Катори дзингу также были обнаружены следы разбрызганного масла.

