15 лет после Великого восточно-японского землетрясения: во многих регионах сталкиваются с трудностями при попытках передать уроки новым поколениям

Токио, 10 марта (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному Jiji Press, в трёх северо-восточных префектурах Японии, сильно пострадавших от мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года, около 40% муниципалитетов сталкиваются с трудностями в организации обучения детей, родившихся после этого события, в рамках мер по предотвращению стихийных бедствий.

В ходе опроса, проведенного в период с января по февраль этого года среди управлений образования в 42 муниципалитетах префектур Иватэ, Мияги и Фукусима, ответили 37 из них. Из них 16 заявили, что обучение учащихся начальной и средней школы основам готовности к стихийным бедствиям «сталкивается с трудностями».

«Трудно заставить их воспринимать событие, произошедшее до их рождения, как проблему, которая касается их лично», – сказал представитель управления образования города Тагадзё в префектуре Мияги.

Практические проблемы были отмечены и в других муниципалитетах, в том числе в городе Ямада, провинция Иватэ, где испытывают трудности с подготовкой молодых учителей.

Эти случаи подчёркивают трудности, с которыми сталкиваются школы при работе с молодыми людьми, которые практически ничего не помнят о катастрофе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

