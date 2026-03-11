70% населения Японии недостаточно подготовлены к будущим стихийным бедствиям
Стихийные бедствия
Токио, 10 марта (Jiji Press). Недавний опрос показал, что 69,2% респондентов не приняли никаких мер или приняли лишь недостаточные меры для подготовки к возможным будущим стихийным бедствиям, подобным мощному землетрясению и цунами в марте 2011 года.
Согласно онлайн-опросу Японского Красного Креста, проведенному с 9 по 12 января среди 1200 человек в возрасте от 10 до 69 лет по всей Японии, 84,1% респондентов заявили, что, по их мнению, в будущем произойдет катастрофа, сопоставимая по масштабу с землетрясением и цунами 11 марта 2011 года.
Однако 20,3% опрошенных заявили, что совершенно не готовы к подобной катастрофе, а 48,9% посчитали, что принятые ими меры недостаточны.
Между тем, 20,5% опрошенных заявили, что готовы полностью или частично. Доля респондентов, заявивших о своей неуверенности, составила 10,3%.
«Хотя подготовиться к стихийным бедствиям, которые могут превзойти наши ожидания, сложно, важно учитывать то, чего нам не хватает, – сказал представитель организации. – Мы надеемся помочь повысить осведомленность людей (о важности принятия мер по снижению ущерба от стихийных бедствий), предлагая соответствующие семинары».
