Спустя 15 лет после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года в регионе Тохоку в эвакуации живёт 26 000 человек

Токио, 11 марта (Jiji Press). В Японии отмечают 15-ю годовщину масштабного землетрясения, цунами и ядерной аварии, которые произошли в марте 2011 года. При этом около 26 000 человек всё ещё живут в качестве эвакуированных.

По данным Агентства по реконструкции, по состоянию на 1 февраля число эвакуированных по всей стране составляло 26 281 человек.

В семи муниципалитетах префектуры Фукусима, где 11 марта 2011 года произошла самая крупная в стране ядерная авария, спровоцированная землетрясением магнитудой 9,0 и последовавшим за ним цунами, по-прежнему действуют приказы об эвакуации. Немало эвакуированных отказались от идеи возвращения в свои родные города.

Установленный правительством второй этап реконструкции завершится в конце этого месяца, и в течение следующих пяти лет правительство планирует сосредоточиться на поддержке Фукусимы, включая окончательную утилизацию грунта, собранного во время работ по дезактивации, и содействие возвращению эвакуированных домой.

Число погибших в результате тройной катастрофы, сильно затронувшей северо-восточный регион Тохоку, увеличилось на одного человека по сравнению с прошлым годом и достигло 15 901, после того как останки, найденные в префектуре Мияги, были идентифицированы как останки 6-летней девочки из соседней префектуры Иватэ, согласно данным Национального полицейского агентства.

