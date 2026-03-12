Спустя 15 лет после Великого восточно-японского землетрясения Япония продолжит реализацию проектов по перезапуску ядерных реакторов

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ готова приступить к работе по перезапуску атомных реакторов, чему способствует политическое доминирование её Либерально-демократической партии и сокращение влияния оппозиционных партий, выступающих за отказ от использования атомной энергии.

Спустя пятнадцать лет после тройной аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на северо-востоке Японии, вызванной мощным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года, представитель нынешней администрации назвал атомную энергетику «недорогим и стабильным источником электроэнергии».

Такаити неоднократно подчеркивала необходимость ядерной энергетики. «Ядерная энергия помогает снизить счета за электроэнергию и обеспечивает стабильное энергоснабжение, а также защищает наши средства к существованию и промышленность, – сказала она в предвыборной речи во время кампании по выборам в нижнюю палату парламента. – Именно такой мир я хотела бы построить».

В октябре прошлого года Либерально-демократическая партия и Японская инновационная партия подписали коалиционное соглашение, договорившись о сотрудничестве в вопросе возобновления работы ядерных реакторов для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Они также поддержали инициативы по разработке новых технологий, таких как инновационные реакторы следующего поколения и термоядерные реакторы.

Стремление к перезапуску реакторов отчасти обусловлено ожидаемым дальнейшим ростом спроса на электроэнергию в связи с расширением центров обработки данных, имеющих решающее значение для развития искусственного интеллекта. Кроме того, ожидается скорое начало полномасштабного производства современных полупроводников.

