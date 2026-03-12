Японское судно получило повреждения в Персидском заливе

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press). Стало известно, что контейнеровоз, принадлежащий японской компании Mitsui OSK Lines Ltd., получил повреждения во время стоянки на якоре в Персидском заливе.

Японские граждане и другие члены экипажа не пострадали. Судно способно двигаться самостоятельно, сообщила компания Mitsui OSK Lines.

По данным компании и министерства транспорта Японии, кормовая часть судна получила повреждения рано утром 11 мартя по местному времени. Повреждения не привели к затоплению или пожарам. Причина повреждений пока не выяснена.

Судно, зарегистрированное в Японии, стояло на якоре примерно в 100 километрах от Ормузского пролива, который фактически заблокирован Ираном.

В своём заявлении компания Mitsui OSK Lines сообщила, что продолжит сбор информации о судне, уделяя первостепенное внимание безопасности.

