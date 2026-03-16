Япония и Южная Корея обеспокоены ослаблением национальных валют

Токио, 14 марта (Jiji Press). В Токио состоялась встреча представителей министерств финансов Японии и Южной Кореи, на которой были высказаны общие опасения по поводу быстрого обесценивания валют обеих стран.

В совместном заявлении, принятом на встрече, выражена «серьёзная обеспокоенность по поводу недавнего резкого обесценивания корейской воны и японской йены».

В документе также говорится, что участники «подтвердили, что будут внимательно следить за валютными рынками и продолжать принимать надлежащие меры против чрезмерной волатильности и неконтролируемых колебаний обменных курсов».

Со стороны Японии на встрече присутствовали министр финансов Катаяма Сацуки и другие официальные лица. Южную Корею представлял заместитель премьер-министра и министр финансов и экономики Ку Юн-чхоль.

Участники также подтвердили важность тесного сотрудничества для обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке, например, блокады Ираном Ормузского пролива, ключевого водного пути для транспортировки нефти.

