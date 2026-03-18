Такаити опровергла информацию о возможном повышении налога на потребление в будущем

Новости

Токио, 17 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ опровергла возможность повышения ставки налога на потребление с нынешних 10% в будущем.

«Я не рассматриваю возможность дальнейшего повышения налога на потребление», – заявила Такаити на заседании бюджетного комитета Палаты советников.

В связи с запланированным на два года снижением ставки налога на потребление продуктов питания до нуля, премьер-министр заявила: «Мы перейдём к системе возмещаемых налоговых вычетов, поскольку полностью осознаём необходимость налога на потребление».

Между тем, Такаити подчеркнула, что пересмотр оперативных руководящих принципов страны в отношении трёх основных положений о передаче оборонной техники является ключевым политическим шагом для создания благоприятной обстановки в сфере безопасности.

«Развитие оборонной промышленности и других отраслей с технологиями двойного назначения приведет к росту японской экономики», – сказала она.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

