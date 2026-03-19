Президент Ли поблагодарил Японию за эвакуацию граждан Южной Кореи с Ближнего Востока

Новости

Сеул, 18 марта (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил глубокую благодарность Японии за недавнюю помощь в эвакуации южнокорейских граждан с Ближнего Востока.

В письме, направленном премьер-министру Японии Такаити Санаэ 17 марта, Ли поблагодарил правительство Японии за то, что оно позволило гражданам Южной Кореи подняться на борт чартерных рейсов из региона после американо-израильских атак на Иран. Письмо было опубликовано канцелярией президента в Сеуле 18 марта.

11 и 13 марта японские правительственные чартерные рейсы перевезли в общей сложности 16 граждан Южной Кореи и членов их семей из Саудовской Аравии и Омана соответственно.

Тем временем 15 марта из региона были эвакуированы двое граждан Японии на борту южнокорейского военно-транспортного самолёта.

В 2024 году Япония и Южная Корея подписали меморандум о взаимной поддержке в эвакуации своих граждан из третьих стран в чрезвычайных ситуациях. Это первый случай эвакуации, осуществлённой в рамках этого соглашения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

