Мастерство айнских ремёсел передают новому поколению: первый выпуск центра у озера Акан

Новости

Кусиро, 24 марта (Jiji Press) – На берегу озера Акан в городе Кусиро префектуры Хоккайдо действует учебный центр, где сохраняют и передают традиционное ремесленное искусство айнов. Речь идёт об «Акан айну крафт сентаː Харикики», открытом в мае 2024 года. Сюда со всей Хоккайдо и других регионов страны приезжают молодые люди, чтобы перенять у местных мастеров технику резьбы по дереву и вышивки. В конце этого месяца центр выпустит своих первых учеников.

Название «Харикики» на языке айнов означает «усердно трудиться, прилагать усилия». В настоящее время в центре занимаются восемь человек: четыре слушателя первого набора 2024 года и четыре — второго набора 2025 года. Все они проходят практические занятия пять дней в неделю. На протяжении двух лет слушатели осваивают изготовление мукури (варгана), макири (небольшого ножа) и технику вышивки, а также изучают язык и историю айнов, чтобы стать носителями этой культуры.

«Хочу создавать работы, которые можно было бы поставить в один ряд с изделиями мастеров Акана», — говорит Овада Акиносукэ (24), один из слушателей первого набора, работающий над деревянным ножом с айнским орнаментом в преддверии выпуска. Его дед владеет магазином в квартале айнских мастерских Акан-котан на берегу озера Акан, где продаются деревянные украшения и другие изделия ручной работы.

Овада происходит из айнского рода, однако признаётся: «Поначалу у меня не было особого интереса к айнской культуре». Поступить в центр его побудила другая мысль: «Мне не хотелось, чтобы однажды дедовский магазин исчез».

За этими словами стоит проблема старения мастеров, на которых держится квартал Акан-котан. По данным городской администрации Кусиро, большинство ремесленников — люди старше 60 лет, а самому молодому из них — за 40. Молодёжь уезжает из родных мест ради учёбы или работы, и вопрос передачи традиционного мастерства становится всё более актуальным.

Представитель городских властей объясняет назначение «Харикики» так: центр призван «увеличить число мастеров, готовых жить и работать в Акане и управлять ремесленными лавками». Город выплачивает каждому слушателю поощрительную стипендию около 200 000 йен в месяц, а в программу обучения включены занятия по управлению магазином и основам финансов.

При такой поддержке центр «Харикики» в конце марта выпускает четырёх слушателей первого набора. [Из английской версии: среди них — двое из Хоккайдо, один из центральной префектуры Гифу и один из также центральной префектуры Миэ.] «Когда учитель объяснял нам резьбу по дереву, он часто говорил: „Меня самого именно так учил мой учитель“», — вспоминает Овада. После выпуска он намерен набираться опыта в магазине деда и говорит: «Моя цель — в будущем унаследовать это дело».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

