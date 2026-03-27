В Токио представили японские пищевые технологии

Новости

Токио, 26 марта (Jiji Press). Правительство Японии провело в Токио мероприятие, посвящённое продвижению национальных технологий в пищевой промышленности, включая заводы по выращиванию растений, наземное рыбоводство и производство альтернативных видов мяса.

25 марта на мероприятии, организованном министром сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Судзуки Норикадзу, присутствовали послы и другие представители примерно 60 стран.

Компания «Судзуки» попросила участников передать «очарование нашей продукции вашим странам».

Технологии пищевой промышленности входят в число 17 приоритетных областей, в которых администрация премьер-министра Такаити Санаэ стремится привлечь инвестиции путём разработки соответствующей стратегии роста.

В ходе мероприятия пять компаний, включая Plantx Corp., которая управляет заводом по производству листового салата, рассказали о своей деятельности. Участникам были предложены продукты питания, изготовленные с использованием передовых технологий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме