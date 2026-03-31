Экспорт элитных дынь из Сидзуоки в Австралию начался

Сидней, 30 марта (Jiji Press) – Экспорт элитных мускусных дынь сорта Crown Melon из японской префектуры Сидзуока в Австралию начался на фоне растущего интереса в стране к японской гастрономической культуре.

Crown Melon, который выращивают главным образом в городах Фукурои и Хамамацу, отличается особенно насыщенными сладостью и ароматом: при выращивании на каждом растении оставляют только один плод. Стандартные плоды продаются примерно по 10 000 йен за штуку, а дыни высшего сорта — от 30 000 йен и выше.

Благодаря тепличному выращиванию поставки возможны круглый год. Эти дыни уже экспортируются в Гонконг, Сингапур, США и другие страны.

Бренд Crown Melon смог соответствовать строгим карантинным требованиям Австралии к импортным фруктам и впервые вышел на местный рынок в конце февраля. Первая партия была поставлена в рестораны.

Япония и Австралия входят в Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), поэтому торговля между двумя странами не облагается пошлинами. В Австралии уже растёт спрос на высококачественную японскую говядину вагю и японское сакэ, а число австралийцев, посещающих Японию и знакомящихся там с японской пищевой культурой, увеличивается на фоне слабой йены. Всё это создаёт благоприятные условия для расширения экспорта японской продукции.

Хотя в самой Австралии тоже выращивают дыни, там они считаются недорогим фруктом повседневного спроса — как и арбузы. Сотрудник отделения Crown Melon Сидзуокского кооператива тепличного земледелия Судзуки Ёсукэ отметил: «Мы ориентируемся на потребление по случаю застолий и в качестве подарков, поэтому не конкурируем с местной продукцией». Организация рассчитывает экспортировать в Австралию около 3 000 плодов в год.

