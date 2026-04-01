Япония обеспечит все жилые районы Японии ракетными убежищами к 2030 году

Новости

Токио, 31 марта (Jiji Press). На заседании кабинета министров правительство Японии приняло политику обеспечения к 2030 году всех жителей муниципалитетов временными убежищами для использования в случае ракетных обстрелов и других чрезвычайных ситуаций.

Такие убежища, созданные в соответствии с законом о гражданской защите, призваны уменьшить прямой ущерб от взрывов и других происшествий. По состоянию на апрель 2025 года по всей стране было выделено около 61 000 мест, предназначенных для временного размещения в чрезвычайных ситуациях.

Центральное правительство работало над увеличением охвата населения такими убежищами на уровне префектур и городов, созданных в соответствии с указами. Поскольку к апрелю этого года уровень охвата на этих уровнях достиг 100%, правительство решило стремиться к полному охвату на уровне муниципалитетов.

Примерно 54 000 объектов общественного назначения стали убежищами, но лишь около 4000 относятся к категории подземных сооружений. Правительство будет сотрудничать с частным сектором для содействия выделению подземных частных объектов и парковок.

Правительство планирует расширить функциональность убежищ, чтобы жители могли оставаться там до нескольких дней. Также будет разрешено использование таких объектов людьми, испытывающими трудности с возвращением домой во время стихийных бедствий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

