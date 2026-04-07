В ближайшие месяцы в Японии ожидается снижение цен на рис

Токио, 6 апреля (Jiji Press). Многие представители японской рисовой промышленности ожидают снижения цен на этот основной продукт питания в течение следующих трёх месяцев в условиях роста запасов, заявила отраслевая группа.

Индекс диффузии прогнозов цен на рис в марте составил 27, практически не изменившись по сравнению с 26 в предыдущем месяце и оставаясь ниже разделительной линии в 50 на протяжении шести месяцев подряд, согласно данным группы, в которую входит Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативных ассоциаций.

Индекс прогнозов спроса и предложения риса снизился на 5 пунктов до 21, самого низкого уровня с сентября 2021 года, что указывает на растущие ожидания достаточного предложения.

Отчёт за март основан на опросе 131 респондента, включая производителей риса, покупателей, оптовиков и розничных продавцов.

