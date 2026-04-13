Япония подарила США 250 деревьев сакуры к 250-летию страны

Вашингтон, 10 апреля (Jiji Press). Япония подарила Соединённым Штатам 250 саженцев сакуры в честь 250-летия страны, которое празднуется в этом году. Церемония посадки состоялась в Вашингтоне 10 апреля.

На церемонии посол Японии в США Ямада Сигэо заявил, что цветение сакуры в столице США издавна символизирует прочные и глубокие связи, объединяющие две страны на протяжении поколений.

Он выразил надежду, что новые деревья сплотят народы двух стран на долгие годы вперёд.

Около 3000 деревьев сакуры, подаренные в 1912 году городом Токио, растут вдоль реки Потомак в штате Вашингтон и почитаются как символ двусторонней дружбы. Ежегодный Национальный фестиваль цветения сакуры проводится именно в это время.

Статьи по теме