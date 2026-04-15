Спустя 10 лет после разрушительных землетрясений продолжается реставрация замка Кумамото

Кумамото, 14 апреля (Jiji Press). Работы по восстановлению замка Кумамото, достопримечательности префектуры Кумамото на юго-западе Японии, пострадавшей от двух мощных землетрясений десять лет назад, ещё продолжаются.

Ремонтные работы на главной башне замка завершены, но башня Уто-ягура, третья башня замка, и каменные стены всё ещё находятся в стадии реконструкции. Участники реставрации планируют полностью открыть замок к 2052 финансовому году.

Замок Кумамото пострадал от форшока магнитудой 6,5 в 21:26 14 апреля 2016 года, а затем от основного землетрясения магнитудой 7,3 примерно через 28 часов. Ущерб имуществу составил около 63,4 миллиарда йен.

Большая часть черепицы с крыши главной башни обрушилась, и все 13 объектов национального культурного значения внутри замка получили повреждения. Обрушилось около 23 600 квадратных метров каменных стен, составляющих фундамент замка, это примерно 30% от общей площади.

В марте 2018 года город Кумамото разработал базовый план реставрации замка. Первоначально предполагалось завершить работы по реконструкции в 2037 финансовом году, но сроки были продлены из-за необходимости выбора методов, которые не нанесли бы ущерба культурным ценностям и историческим местам.

