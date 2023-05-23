100 знаменитых замков Японии ®: замок Кумамото, префектура Кумамото

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Знаменитый замок Кумамото привлекает посетителей своей красотой и в то же время от него исходит ощущение силы. Его построил Като Киёмаса, военачальником, служивший Тоётоми Хидэёси. Замок был повреждён землетрясением в Кумамото в 2016 году, но в 2021 году реставрационные работы на башне замка были завершены и интерьер открыт для публики.

Замок Кумамото, префектура Кумамото

Годы постройки: 1607

1607 Первый владелец замка: Като Киёмаса

Като Киёмаса Основные достопримечательности: главная башня Тэндзю, малая башня Котэндзю, башня Уто и др.

главная башня Тэндзю, малая башня Котэндзю, башня Уто и др. Плата за вход: 800 йен (взрослые и ученики старших классов)

800 йен (взрослые и ученики старших классов) Адрес: Kumamoto-ken Kumamoto-shi Chuo-ku Hommaru 1-1

Kumamoto-ken Kumamoto-shi Chuo-ku Hommaru 1-1 Вебсайт: Замок Кумамото (на японском языке)

Знаменитый замок возродился после землетрясения в Кумамото

Замок Кумамото – один из известнейших японских замков, его построил Като Киёмаса, один из военачальников Тоётоми Хидэёси. Расположенные по окружности замка башни, в том числе главная башня Тэнсю, малая главная башня Котэнсю и башня Уто, сохранили облик того времени, когда строился замок, и признаны важным культурными ценностями национального значения. Замок Кумамото также известен красотой своих каменных стен. Наклон каменной стены с высотой становится круче, чтобы злоумышленники не могли на неё взобраться. Кроме того, вид разнонаправленных углов каменных стен ниё-но исигаки – популярное место для фотографирования.



Углы каменных стен ниё-но исигаки замка Кумамото (PIXTA)

Примерно через 270 лет после постройки замок Кумамото впервые пережил бои во время Сацумского восстания. В то время гарнизон замка, где располагалась военная база правительства Мэйдзи, составлял всего около 3500 человек, но они выдержали 50-дневную осаду и отразили нападение 13-тысячного войска княжества Сацума. Хотя в боях были разрушены главная башня Тэнсю и резиденция Хоммару готэн, сам факт, что построенный в начале XVII века замок смог противостоять войскам в XIX веке, показывает, что замок Кумамото был шедевром фортификации. После этого в 1960 году большая и малая башни замка были реконструированы из железобетона.

Во время землетрясения в Кумамото в 2016 году были повреждены различные части замка, в том числе декоративные фигуры сятихоко на башне замка, также обрушились каменные стены. В настоящее время реставрационные работы продолжаются, и они стали символом восстановления после землетрясения за счёт объединения новейших технологий и традиционных методов защиты от землетрясений. Реставрационные работы на главной башне были завершены в апреле 2021 года, и интерьер открыт для публики.

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Фотография к заголовку: Башня замка Кумамото (PIXTA)