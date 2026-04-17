Новый инспекционный скоростной поезд компании JR Tokai получил название Doctor S

Токио, 16 апреля (Jiji Press). Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) сообщила, что четыре скоростных поезда Shinkansen серии N700S, которые будут использоваться также для осмотра соответствующего оборудования, получили название Doctor S.

Компания JR Tokai также представила логотип поездов, которые оснащены инспекционными устройствами и призваны заменить оставшиеся поезда серии Doctor Yellow.

Поезда Doctor S будут проводить осмотр путей, контактной сети и другого оборудования во время перевозки пассажиров. Поезд Doctor Yellow предназначен исключительно для инспекционных работ.

Согласно заявлению компании, четыре поезда, каждый из которых состоит из 16 вагонов, планируется ввести в пассажирскую эксплуатацию поэтапно, начиная с октября, а полная проверка оборудования начнётся в январе 2027 года после проведения испытаний.

Компания JR Tokai заявила, что буква S символизирует фирменный стиль её линии скоростных поездов Токайдо синкансэн, используемый, например, для вагонов S Work и сервиса S Wi-Fi for Biz, а также для модели N700S.

Статьи по теме