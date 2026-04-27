Карстовое плато на западе Японии объявлено Всемирным геопарком ЮНЕСКО

Токио, 24 апреля (Jiji Press). Карстовое плато Минэ-Акиёсидай на западе Японии объявлено Всемирным геопарком ЮНЕСКО.

Решение о присвоении этого статуса, принятое исполнительным советом специализированного учреждения ООН, было объявлено Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в 23 апреля.

Программа ЮНЕСКО «Глобальные геопарки» направлена ​​на защиту и использование территорий с выдающимися геологическими и топографическими особенностями международного значения.

Геопарк Минэ-Акиёсидай в городе Минэ префектуры Ямагути является 11-м Всемирным геопарком ЮНЕСКО в Японии. Он появился после того, как 10-м Всемирным геопарком ЮНЕСКО в стране в 2023 году была признана территория Хакусан Тэдоригава в городе Хакусан префектуры Исикава, центральная Япония​​.

Горный массив Минэ-Акиёсидай охватывает всю территорию города Минэ, включая плато Акиёсидай, образованное растворённым известняком, и пещеру Акиёсидо, одну из крупнейших известняковых пещер в стране.

