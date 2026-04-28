В Брюсселе состоялось мероприятие, посвящённое популяризации риса для сакэ из Западной Японии
Брюссель, 24 апреля (Jiji Press). В Брюсселе состоялось мероприятие, посвящённое продвижению марки риса для производства сакэ, который в основном выращивается в префектуре Хёго на западе Японии.
Мероприятие состоялось в посольстве Японии в Бельгии в надежде повысить признание сакэ в Европе. Организаторами выступили посольство и парижское отделение правительства префектуры Хёго.
На мероприятии, которое посетили около 80 местных предпринимателей, любителей сакэ и других гостей, производитель риса и исследователь прочитали лекцию об истории и методах выращивания риса марки Ямаданисики, созданной 90 лет назад.
Согласно лекции, крупный размер зерна риса сорта Ямаданисики и низкое содержание белка делают его идеальным рисом для производства высококачественного сакэ.
Некоторые участники задавали вопросы о влиянии изменения климата на выращивание риса и о различиях в качестве риса в зависимости от места его производства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]