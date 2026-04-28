Сильное землетрясение произошло на Хоккайдо в северной части Японии

Токио, 27 апреля (Jiji Press). Утром 27 апреля в регионе Токати в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, произошло сильное землетрясение до 5 баллов по шкале сейсмической интенсивности, что является четвёртым по величине показателем по японской шкале.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло около 5:23 утра на глубине 83 километров в южной части региона Токати.

В городе Урахоро на Хоккайдо зафиксирован уровень сейсмической интенсивности выше 5 баллов. В городе Ниикаппу в той же префектуре этот показатель составил ниже 5 баллов.

На пресс-конференции Эбита Аятака, директор отдела наблюдения за землетрясениями и цунами агентства, заявил, что это землетрясение, возникшее глубоко в океанической плите, погружающейся под континентальную плиту, предположительно не связано напрямую с землетрясением магнитудой 7,7, произошедшим у побережья Санрику к югу от Хоккайдо 20 апреля.

После землетрясения 20 апреля агентство выпустило предупреждение о возможных последующих сильных землетрясениях. Однако Эбита заявил, что последнее землетрясение не входило в их число.

