Япония может принять законопроект о повышении иммиграционных сборов

Токио, 28 апреля (Jiji Press). Палата представителей Японии приняла законопроект о повышении верхнего предела сборов за иммиграционные процедуры, что делает вероятным его принятие в ходе текущей парламентской сессии, которая завершится в июле.

Поправка к закону о контроле за иммиграцией и признании беженцев была одобрена большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты парламента при поддержке правящего лагеря во главе с Либерально-демократической партией и оппозиционных партий, включая Демократическую партию за народ и партию Сансэйто.

Если законопроект будет одобрен Палатой советников, верхней палатой парламента, новые сборы будут введены в действие в течение текущего финансового года, который заканчивается в марте следующего года.

В соответствии с пересмотренными правилами, максимальная сумма, которую необходимо заплатить за разрешение на изменение статуса проживания и продление срока пребывания, будет увеличена до 100 000 йен, а за разрешение на постоянное проживание – до 300 000 йен. Фактические сборы будут определяться в пределах этих лимитов на основании соответствующего постановления.

В настоящее время максимальная сумма сбора для этих трёх категорий составляет 10 000 йен.

