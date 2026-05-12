В Хиросиме началось заседание по Договору об Антарктике

Хиросима, 11 мая (Jiji Press). В Хиросиме открылась международная конференция, организованная Японией, для обсуждения мирного использования Антарктиды. Особое внимание привлёк вопрос о возможности достижения соглашения по охране окружающей среды в условиях растущего туризма.

48-е консультативные переговоры по Договору об Антарктике которые продлятся 11 дней в этом городе на западе Японии и соберут около 400 правительственных чиновников и исследователей из примерно 50 стран, включая США, Китай, Россию и Украину. Полномасштабные дискуссии должны начаться после церемонии открытия 12 мая.

Япония в третий раз принимает конференцию по Договору об Антарктике, после конференций в Токио в 1970 году и Киото в 1994 году.

По словам источников, знакомых с ситуацией, одним из главных вопросов повестки дня станет регулирование и контроль диверсификации туристической деятельности.

По данным Международной ассоциации туроператоров Антарктиды, в сезоне 2024-2025 годов этот континент посетило около 117 000 туристов, что в 15 раз больше, чем за последние 30 лет.

