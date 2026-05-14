[Видео] В Японии начался сезон ловли рыбы с бакланами, знаменующий наступление лета

Видео Культура История Туризм

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Вечером 11 мая на реке Нагара в городе Гифу началась ловля рыбы с помощью бакланов, что знаменует начало лета в регионе Токай. Ловля рыбы с помощью бакланов – это традиционный метод рыбной ловли, признанный важным нематериальным объектом народной культуры Японии, история которого насчитывает около 1300 лет. При свете факелов, освещающих поверхность реки, рыбаки, одетые в шапки эбоси и юбки из травы, умело управляют птицами, вызывая аплодисменты и ободряющие возгласы зрителей. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

туризм традиционная культура Jiji Press