[Видео] В Японии начался сезон ловли рыбы с бакланами, знаменующий наступление лета
Вечером 11 мая на реке Нагара в городе Гифу началась ловля рыбы с помощью бакланов, что знаменует начало лета в регионе Токай. Ловля рыбы с помощью бакланов – это традиционный метод рыбной ловли, признанный важным нематериальным объектом народной культуры Японии, история которого насчитывает около 1300 лет. При свете факелов, освещающих поверхность реки, рыбаки, одетые в шапки эбоси и юбки из травы, умело управляют птицами, вызывая аплодисменты и ободряющие возгласы зрителей. [Видеоцентр Jiji Press]
