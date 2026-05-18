В северо-восточной части Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Токио, 15 мая (Jiji Press). На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой около 6,3, зафиксированы толчки интенсивностью менее 5, что соответствует пятому по величине уровню по японской шкале сейсмической интенсивности, согласно данным Японского метеорологического агентства.
Землетрясение произошло около 20:22 на глубине примерно 50 километров у побережья префектуры Мияги. Оно не вызвало цунами.
В городе Исиномаки префектуры Мияги зафиксирован уровень сейсмической интенсивности ниже 5 по шкале интенсивности, а в городе Кэсэннума префектуры Мияги и городе Офунато в соседней префектуре Иватэ – 4, шестой по величине.
После землетрясения компания East Japan Railway Co. (JR East) временно приостановила движение скоростных поездов Тохоку синкансэн на участке между станциями Токио и Син-Аомори.
