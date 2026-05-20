Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о создании Агентства по предотвращению ущерба от стихийных бедствий

Новости

Токио, 19 мая (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента страны, приняла законопроект о создании агентства по управлению мерами против ущерба от стихийных бедствий, которое будет контролировать меры правительства по предотвращению ущерба от стихийных бедствий и реагированию на них.

Ожидается, что законопроект будет принят во время текущей сессии парламента, которая должна завершиться в июле, после обсуждений в Палате советников, верхней палате парламента. Правительство планирует создать это агентство этой осенью.

Согласно законопроекту, новое агентство, которое будет находиться непосредственно в подчинении Кабинета министров, будет разрабатывать базовую политику в области управления стихийными бедствиями и координировать действия в случае крупномасштабных катастроф.

Хотя возглавит агентство премьер-министр, будет впервые создана должность министра по управлению мерами против стихийных бедствий. Министру планируется предоставить полномочия давать рекомендации другим правительственным ведомствам по вопросам управления мерами против стихийных бедствий.

В агентстве будет четыре департамента, в том числе один будет отвечать за первоначальное реагирование в случае стихийного бедствия, а другой будет заниматься повышением готовности к стихийным бедствиям. В нём будет 352 сотрудника – сейчас в нынешнем подразделении Кабинета министров, отвечающем за управление мерами в связи со стихийными бедствиями, работает 220 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме