В юго-западной части Японии произошло мощное землетрясение

Токио, 20 мая (Jiji Press). На юго-западе Японии на острове в префектуре Кагосима, согласно данным Японского метеорологического агентства, произошло сильное землетрясение с максимальной интенсивностью 5 баллов (четвёртый по величине уровень по японской шкале сейсмической интенсивности).

По данным агентства, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на глубине около 50 километров у главного острова самой южной префектуры Японии Окинава примерно в 11:46 утра. Цунами в результате землетрясения не наблюдалось.

Сейсмическая интенсивность более 5 баллов была зафиксирована в островном городе Ёрон, а менее 5 баллов – в городе Тина на острове Окиноэрабу. Оба острова входят в состав архипелага Амами в преф. Кагосима. По состоянию на 16:00 в обоих городах сообщений о пострадавших не поступало.

Это было самое сильное землетрясение в Ёрон с тех пор, как агентство начало мониторинг сейсмической активности в городе в марте 2007 года.

В городе Ёрон в спортзале упало около 20 потолочных панелей, а в местной средней школе обрушился кусок потолка над лестничными пролётами.

