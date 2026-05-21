Началось исследование возможности создания хранилища ядерных отходов на отдалённом острове в административных границах Токио

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press). Организация по управлению ядерными отходами Японии (NUMO) сообщила, что начала изучение литературы по вопросу целесообразности строительства хранилища высокорадиоактивных отходов на острове Минамиторисима, отдалённом острове в границах Токио в Тихом океане.

Этот остров, являющийся частью деревни Огасавара, стал четвёртым местом в Японии, где проводится подобное исследование, после города Суццу и деревни Камоэнай, расположенных в самой северной префектуре Хоккайдо, и города Гэнкай в юго-западной префектуре Сага.

Обследование острова стало первым, проведенным по инициативе правительства Японии, а не по запросу местных властей.

20 мая министерство промышленности одобрило бизнес-план NUMO, включающий в себя исследование острова Минамиторисима.

Обзор литературы – первый этап трёхэтапного процесса выбора места для окончательного выбора места хранилища отходов. В течение следующих двух лет или около того NUMO будет анализировать потенциальное воздействие вулканов и разломов, используя геологические карты и научные статьи.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме