Минамиторисима – самый восточный японский остров. Он входит в административные границы Токио, и его огромный потенциал привлекает к себе большое внимание.

Единственный в Японии стабильный остров на Тихоокеанской плите

Минамиторисима – самый восточный остров Японии, он входит в границы деревни Огасавара в префектуре Токио. Он расположен примерно в 1950 километрах к юго-востоку от центра Токио, и до него можно добраться самолётом за 4 часа. Это изолированный остров посреди океана, он находится примерно в 1200 километрах от Титидзимы и Хахадзимы, других обитаемых островов деревни Огасавара.

Считается, что остров был открыт в 1543 году испанцем Бернардо де ла Торре в эпоху Великих географических открытий (хотя существуют другие версии). Впервые японцы высадились на острове в 1883 году, а в 1898 году он получил название «Минамиторисима» и был включён в состав Управления островов Огасавара префектуры Токио. В какой-то момент на острове производили пальмовое масло и добывали гуано (птичий помёт), но из-за его удалённого расположения транспортировка грузов была крайне сложна. По ряду причин, в том числе из-за суровых погодных условий, таких как шторма, и распространения инфекционных заболеваний в 1935 году остров стал необитаемым. На острове до сих пор нет постоянных жителей, но есть взлётно-посадочная полоса и пирс, а также здесь дислоцированы сотрудники Министерства обороны и Японского метеорологического агентства.

Минамиторисима — вершина подводной горы, образовавшейся в результате вулканической активности примерно от ста до нескольких десятков миллионов лет назад, которая сейчас возвышается над уровнем моря. По форме она напоминает равносторонний треугольник со сторонами около 2 километров и окружена коралловыми рифами. Высота всей подводной горы составляет 5000 метров, а диаметр её основания – около 50 километров, она занимает площадь, примерно равную площади Токийской агломерации.

Поскольку Японский архипелаг расположен на границе четырёх тектонических плит, на протяжении своей истории он неоднократно подвергался мощным землетрясениям. Однако остров Минамиторисима, расположенный далеко на юго-востоке архипелага, находится далеко от границы Тихоокеанской плиты и не имеет рядом заметных активных разломов, среди всех островов Японии он расположен на наиболее стабильном скальном основании.

Недавние события, связанные с островом Минамиторисима

Июнь 2012 года: исследовательская группа из Токийского университета и других учреждений обнаружила залежи редкоземельных элементов на морском дне вокруг острова Минамиторисима.

Август 2016 года: исследовательская группа из Японского агентства морских и земных наук и технологий, Технологического института Тиба, Токийского университета и других учреждений обнаружила плотное скопление сферических пород, содержащих редкие металлы, известных как «марганцевые конкреции», на глубоководном морском дне к юго-востоку от острова Минамиторисима.

Февраль 2026 года: исследовательское судно «Тикю» Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC) успешно извлекло с морского дна на глубине приблизительно 5700 метров у острова Минамиторисима ил, содержащий редкоземельные элементы.

Март 2026 года: Министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к жителям деревни Огасавара в Токио с просьбой просмотреть литературу об острове Минамиторисима как вероятном месте окончательного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (ядерных отходов) с атомных электростанций.

Фотография на обложке: Вид с воздуха на Минамиторисиму, самый восточный остров Японии (Фото сделано 21 ноября 2012 г., Jiji Press)

