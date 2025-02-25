Выбор площадки для захоронения ядерных отходов – сложная задача для Японии

Японская организация по обращению с радиоактивными отходами недавно поддержала проведение дополнительного обследования двух потенциальных мест захоронения высокоактивных отходов на Хоккайдо. Правительство изо всех сил пыталось убедить муниципалитеты принять участие в процессе исследований, поскольку растущий список заинтересованных сторон требует нового подхода к процедуре отбора.

Трёхэтапный процесс

Японское правительство и операторы атомных электростанций уже давно пытаются решить вопрос о том, как утилизировать отработавшее ядерное топливо и другие высокоактивные ядерные отходы. Власти в конце концов выбрали способ захоронения отходов на объектах, расположенных на глубине 300 и более метров под землёй. В 2002 году Японская организация по обращению с ядерными отходами (NUMO) начала поиск площадок для хранения, предложив муниципалитетам выдвинуть свои кандидатуры в качестве локаций для размещения хранилищ. На сегодняшний день откликнулись только три «добровольца» – поселения Суццу и Камоэнай на Хоккайдо и Гэнкай в Сага.

22 ноября NUMO представила отчёт о результатах анализа данных в двух муниципалитетах Хоккайдо, которые были начаты в ноябре 2020 года, и объявила, что исследования могут перейти ко второму этапу в Суццу и на юге Камоэная.

Суццу, небольшой прибрежный посёлок с населением 2600 человек, расположенный на юго-западе Хоккайдо в 140 километрах к западу от столицы Саппоро, известен развитой рыбной промышленностью. Он стал первым муниципалитетом в Японии, построившим прибрежную ветряную электростанцию. Камоэнай, село, в котором проживает 800 человек, расположено в юго-восточной части полуострова Сякотан, в часе езды к северу от Суццу, и славится уловами морских ежей, гребешков и кальмаров. Оба поселения находятся примерно на одинаковом расстоянии от АЭС «Томари», единственной атомной электростанции на самом северном из четырёх главных островов Японии, и, как и многие другие сельские районы Японии, они переживают двойной демографический кризис – старение и сокращение численности населения.



АЭС «Томари» (справа на переднем плане) и виднеющееся вдали (16 километрах дальше по полуострову Сякотан) село Камоэнай (© Мацумото Соити)

Трёхэтапный процесс рассмотрения правительством вопроса о месте захоронения начинается со сбора материалов, который включает в себя сбор и обработку исторических данных, геологической информации и записей о вулканической и сейсмической активности. Завершив эту работу, Суццу и Камоэнай получили от NUMO разрешение приступить ко второму этапу – предварительному исследованию, которое включает в себя геологоразведку и буровые работы. Заключительным этапом при выборе площадки является детальное изучение геологии местности с помощью бурения пробных туннелей и других методов. Правительство выделяет муниципалитетам, работающим над сбором материалов, субсидию в размере 2 млрд иен, и дополнительно 7 млрд йен на проведение геологоразведки и буровых работ. Решение о выделении субсидии на третий этап процесса ещё не принято.

Местные органы власти должны дать согласие на переход процесса рассмотрения ко второму этапу, и мэр Суццу Катаока Харуо выразил намерение провести референдум по этому вопросу. Мэр Камоэнай Такахаси Масаюки сообщил, что также рассматривает возможность проведения референдума.

Больной вопрос

Катаока говорит, что он предложил приступить к сбору материалов в Суццу, чтобы начать дискуссию о ядерных отходах. «Нам придётся утилизировать их где-нибудь в Японии, – говорит он. – Это факт, с которым мы все должны смириться». Однако, оглядываясь назад, он признает, что этот опыт вызвал у него смешанные чувства. В то время как люди стали осознавать, что проблема утилизации отходов касается их напрямую, это вызвало неожиданный всплеск гнева. «Я никогда не думал, что наш маленький городок станет мишенью для такого количества злости за то, что решил принять участие в исследовании», – замечает мэр.



Мэр Суццу Катаока Харуо (© Мацумото Соити)

В социальных сетях и на других онлайн-платформах противники решения Суццу обрушили на посёлок град оскорблений: одни назвали его «позором Хоккайдо», а другие пообещали отказаться от морепродуктов и других товаров из Суццу. Большая часть гнева была направлена на мэрию, куда поступали телефонные звонки и факсы с протестами.



Нисимура Нагиса из ассоциации туризма и местных производителей Суццу показывает онлайн-комментарии с критикой города (© Мацумото Соити)

Нисимура Нагиса, которая в качестве главы Ассоциации туризма и местных производителей занимается продвижением Суццу в социальных сетях, столкнулась с неприятной задачей фиксации онлайн-травли. От потока негативных сообщений у неё по спине бежали мурашки. «Почти все комментарии были одинаково гадкими», – вспоминает она.

С самого начала этапа сбора материалов губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити высказывал несогласие, заявляя, что NUMO и центральное правительство «по сути, швыряют нам деньги в лицо». Четыре поселения, расположенные по соседству с Суццу и Камоэнай, также выразили беспокойство: некоторые из них объявили себя «безъядерными зонами», а другие публично возражают против транспортировку ядерных отходов через их территорию, что многие расценивают как попытку установить блокаду. Тон в средствах массовой информации также стал более негативным, и редакторы стали писать статьи с резкой критикой исследований возможности размещения хранилища.

Сопротивление на местах

Вместе со сбором материалов шло информирование жителей о проблеме захоронения ядерных отходов. Информационная кампания включала в себя 17 дискуссионных сессий, брифинги и ознакомительные встречи, а также посещение завода по переработке ядерного топлива в Роккасё, префектура Аомори.

Танака Нориюки, владелец магазина электроники в Суццу, считает, что такие усилия, предпринятые за последние четыре года, помогли привлечь внимание местных жителей к проблеме радиоактивных отходов. «Это прояснило проблему, – говорит он. – В конце концов, мы все извлекаем выгоду из атомной энергетики, поэтому я не думаю, что какая-либо группа имеет право выступать против процесса исследования или возражать против обсуждения того, что делать с отходами».



Танака Нориюки (© Мацумото Соити)

Противоположной точки зрения придерживаются такие жители, как Этидзэнъя Ёсики, который выступает против исследования. Будучи членом городского совета Суццу, он бросил вызов Катаоке и баллотировался на выборах мэра в 2021 году под лозунгом «остановить исследование». Не набрав достаточного числа голосов, он продолжает протестовать, утверждая, что решение о начале сбора материалов было преждевременным. «Строительство хранилища радиоактивных отходов будет иметь далеко идущие последствия для города, – заявляет он. – Решение о начале сбора материалов должно было быть принято после надлежащего информирования жителей и только с их согласия».

Другие жители разделяют его опасения, и многие жалуются, что спокойно обсуждать этот вопрос больше невозможно. «Говорить о ядерных отходах важно, – признаёт Этидзэнъя. – Но это стало больным вопросом для общества».



Этидзэнъя Ёсики делает плакаты, агитирующие против исследования, готовясь к местному референдуму (© Мацумото Соити)

Каждая страна, использующая атомную энергетику, сталкивается с вопросом о том, что делать с высокоактивными радиоактивными отходами (РАО), которые будут оставаться опасными ещё десятки тысяч лет. Япония выбрала подход «в первую очередь добровольцы», который включает в себя предоставление правительством субсидий муниципалитетам, готовым рассмотреть возможность размещения хранилища на их территории. Один из экспертов объясняет такую линию поведения непростой историей японской атомной энергетики, напоминая, что «правительство сталкивалось с серьёзным противодействием на каждом этапе строительства своего парка атомных электростанций и хочет избежать повторения этого трудного пути».

Отсутствие стимулов

Министерство экономики, торговли и промышленности и NUMO провели более 100 информационных сессий по всей стране, но число муниципалитетов, которые выразили желание принять участие в процессе выбора площадки, остаётся прежним.

Катаока объясняет вялый отклик тем, что решение отдано на откуп муниципалитетам и центральное правительство не проявляет инициативы. «Правительство заявляет, что делает всё возможное, чтобы найти подходящие площадки для хранилища, но его усилия в этом отношении не впечатляют, – заявляет он. – Мэры, по большому счёту, предпочтут не участвовать в процессе выбора, если это ставит под угрозу их шансы на переизбрание». Он утверждает, что необходим более прямой подход, когда правительство напрямую приглашает 10 или более участков-кандидатов со всей страны принять участие в исследовании.

Он также предлагает увеличить размер субсидии за участие в сборе материалов. Администрация Суццу использовала полученные 2 миллиарда йен на строительство жилья для медсестёр, работающих в посёлке, и другие инфраструктурные проекты, в то время как власти Камоэная инвестировали значительную часть средств в реконструкцию порта. Однако Катаока настаивает на том, что эта сумма не соответствует бремени, возложенному на муниципалитеты. «Мы используем столь необходимые средства с пользой, но 2 миллиарда йен – небольшая компенсация за то, через что нам пришлось пройти», – говорит он.

Процесс без прогресса

В отличие от Суццу, сбор материалов в Камоэнае не вызвал особого сопротивления. Мэр Такахаси настаивает на том, что для села и других мест, расположенных вблизи атомных электростанций, крайне важно принять участие в процессе поиска постоянного места захоронения отходов. Однако в то же время жители должны быть проинформированы о плюсах и минусах этого решения. «Я надеюсь провести тщательное исследование, которое позволит будущим поколениям решить, как действовать дальше».

Он сетует на то, что число муниципалитетов, заинтересованных в участии в исследованиях по выбору площадки, не увеличивается и связывает это с нынешней позицией правительства. «Я думаю, чтобы дискуссия сдвинулась с места, правительству придётся выдвинуть несколько участков-кандидатов по своему выбору».



Мэр Камоэнай Такахаси Масаюки (© Мацумото Соити)

Даже после того, как NUMO одобрила участие Суццу и Камоэнай во втором этапе исследования, для продолжения процесса требуется согласие губернатора и местных законодательных органов, и нет гарантии, что это произойдёт.

В ответ на публикацию отчёта NUMO губернатор Судзуки заявил, что он выступает против начала второго этапа и проведения предварительной разведки. В то же время реакция местных собраний в Суццу и Камоэнай была сдержанной, но не однозначно негативной, что позволяет продолжить обсуждение. Представитель правительства префектуры Хоккайдо охарактеризовал текущую ситуацию как безрадостную: «Учитывая, что губернаторы в других префектурах вряд ли поддержат проведение исследований, правительству необходимо будет разработать новый план».

Даже если местные и региональные органы власти выступят за проведение второго этапа изысканий, остаётся вероятность того, что в ходе предварительного расследования участки будут признаны геологически непригодными для хранения высокорадиоактивных ядерных отходов. Эксперты, например, отмечают, что Суццу находится недалеко от линии тектонического разлома, а неподалёку от Камоэнай находится вулкан. Кроме того, этот регион пересекают пласты слабых и хрупких пород. Эти факторы могут перечеркнуть надежды правительства на обустройство там хранилища.

Опыт Финляндии

В поисках постоянного места захоронения Япония может взять пример с Финляндии. Эта северная страна занимает лидирующую позицию в мире в вопросе создания пунктов для захоронения ядерных отходов, особенно благодаря центру в Онкало. Эта площадка, расположенная на острове Олкилуото у западного побережья Финляндии, была выбрана в 2000 году из 100 населённых пунктов, которые изъявили желание разместить у себя центр изоляции РАО. Процесс отбора был отмечен высоким уровнем взаимодействия властей с населением, что позволило завоевать доверие общественности.

В настоящее время во временных хранилищах на атомных электростанциях Японии находится 19 000 тонн отработанных топливных стержней. При их переработке минеральные компоненты отходов расплавляются и застывают, превращаясь в твёрдую однородную стеклоподобную субстанцию. Из такого количества стержней образуется 2530 контейнеров отходов. С учётом отходов, не подвергшихся переработке, это число возрастает до 27 000 контейнеров. Согласно экспертным оценкам, любое постоянное хранилище отходов должно иметь возможность хранить более 40 000 контейнеров. Нынешний план действий Японии предусматривает открытие хранилища между 2033 и 2037 годами, но при нынешних темпах прогресса крайне маловероятно, что власти уложатся в эти сроки.



Объект в Роккасё, преф. Аомори, служит местом временного хранения высокоактивных РАО, образующихся при переработке отработанного топлива из японских реакторов (© Jiji)

Выход из тупика

Всё большее число экспертов считают нынешний процесс выбора площадки устаревшим и призывают правительство пересмотреть свой подход. Судзуки Тацудзиро, профессор ядерной техники в Университете Нагасаки и бывший вице-председатель Комиссии по атомной энергии Японии, говорит, что, участие трёх объектов в процессе обследования «примечательно», но утверждает, что добровольческая политика «возлагает слишком тяжёлое бремя на местные органы власти». Он предлагает правительству предпринять новые шаги, назначив независимый орган, который предложит от 50 до 100 объектов и выступит с инициативами по информированию и вовлечению заинтересованных сторон на местах в обсуждение на каждом этапе процесса рассмотрения.

Почётный профессор Токийского технологического института Имада Такатоси, возглавляющий консультативный комитет по ядерным отходам при Научном совете Японии, утверждает, что обсуждение вопроса об утилизации РАО должно проходить с осознанным пониманием огромного временного масштаба задачи, охватывающего десятки тысяч лет. «Нам нужно серьёзно подумать о том, как наши сегодняшние решения будут восприняты будущими поколениями. Я надеюсь, что благодаря общенациональным дебатам с участием заинтересованных сторон на всех уровнях мы сможем продвинуться вперёд».

Фотография к заголовку: Турбины одной из первых в стране прибрежных ветроэлектростанций рядом с Суццу (© Мацумото Соити)