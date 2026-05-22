На встрече по Договору об Антарктике в Хиросиме не удалось заключить соглашение

Хиросима, 21 мая (Jiji Press). 48-е консультативное совещание по Договору об Антарктике завершило свою 11-дневную сессию в городе Хиросима на западе Японии, не достигнув соглашения по ключевым вопросам, включая защиту императорских пингвинов.

Для принятия решений на встрече требовалось единогласие стран-участниц. Предложение о признании императорских пингвинов особо охраняемым видом было поддержано подавляющим большинством голосов, но Китай и Россия выступили против.

Страны-участницы также не одобрили предложение о предоставлении Канаде, Беларуси и Турции статуса консультативных стран.

Что касается ограничений на туризм в Антарктике, на встрече была принята резолюция, призывающая страны обмениваться информацией.

В ходе встречи украинская делегация заявила, что в России задержан учёный из этой страны, и потребовала его немедленного освобождения. Российская делегация отрицала это утверждение.

