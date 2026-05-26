В токийском районе Гиндза вещество с резким запахом вызвало отравление у 26 человек
Токио, 25 мая (Jiji Press). По данным столичной полиции и пожарной охраны Токио, 26 человек сообщили о болях в горле и других симптомах после распространения резкого запаха в торговом комплексе Ginza Six в токийском районе Тюо.
25 из них были доставлены в больницу. Все они были в сознании.
Около полудня в полицию поступило экстренное сообщение о резком запахе и кашле людей возле банкомата в отделении банка на первом этаже здания.
По данным следствия, мужчина предположительно применил слезоточивый газ, содержащий капсаицин – вещество, придающее остроту жгучему перцу, после чего скрылся пешком.
Полиция также расследует сообщения о конфликте между иностранцами на месте происшествия в этом оживлённом торговом районе, куда срочно прибыли машины скорой помощи и полицейские автомобили.
