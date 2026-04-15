Изысканный рамэн в «Гиндза Хатиго» от мастера французской кухни

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Рамэн в токийском ресторане «Гиндза Хатиго», отмеченном звездой Мишлен, - это не просто тарелка лапши, а настоящий кулинарный шедевр от шеф-повара, владеющего секретами французской кухни.

Прозрачный бульон рамэна в ресторане «Гиндза Хатиго» покоряет самобытным ароматом и долгим послевкусием. Его готовят на основе курицы с добавлением вяленой ветчины, моллюсков и душистых трав. Тонкая упругая лапша со сладковатыми нотками пшеницы безупречно гармонирует с нежным бульоном, раскрывая его аромат. Примечательно и ещё одно достоинство – даже остывший рамэн сохраняет свое совершенство вкуса.

Прим.: цена указана по состоянию на декабрь 2025 года.

Официальный аккаунт «Гиндзы Хатиго» в соцсетях: https://x.com/ginza_hachigou

Фотография к заголовку: блюдо «Токусэй Тюкасоба» (1600 йен) в ресторане «Гиндза Хатиго» (фото Ямакава Дайсукэ)