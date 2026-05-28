Филиппинский президент Маркос обещает укреплять двусторонние отношения с Японией

Новости

Токио, 27 мая (Jiji Press). Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил приверженность своей страны повышению уровня отношений с Японией до всеобъемлющего стратегического партнёрства.

«Филиппины и Япония стремятся поднять наши отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, высшего уровня в нашей дипломатической структуре», – заявил Маркос на общем собрании внепартийной парламентской лиги дружбы между Японией и Филиппинами, состоявшемся в здании парламента в Токио.

«Этот шаг свидетельствует об исключительно высоком уровне доверия между нашими странами и нашей общей решимости и дальше углублять сотрудничество в решении стоящих перед нами задач и использовании открывающихся возможностей», – добавил он.

Маркос, находящийся с визитом в Японии в качестве государственного гостя вместе со своей женой, должен встретиться с премьер-министром Такаити Санаэ 28 мая. Ожидается, что лидеры двух стран договорятся об улучшении отношений.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме