Япония и ЕС обсуждают сотрудничество по поддержанию свободной торговли

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Япония и Европейский союз провели в Токио сессию экономического диалога на уровне министров, обсудив сотрудничество в целях поддержания свободной торговли в условиях обеспокоенности по поводу последствий тарифных мер президента США Дональда Трампа.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и министр торговли Муто Ёдзи, а также комиссар Европейской комиссии по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Ивая заявил, что сотрудничество между Японией и ЕС становится всё более важным в свете нынешней сложной международной ситуации.

Муто выразил готовность укреплять сотрудничество между двумя сторонами, заявив, что они являются важными партнерами, разделяющими основные ценности, в то время как во всём мире наблюдаются протекционистские действия.

Шефчович подчеркнул, что ЕС и Япония разделяют идеи торговли, основанной на праве, прозрачности, предсказуемости и уважении соглашений.

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